中央流行疫情指揮中心11日已宣布全台進入二級警戒，疫情較嚴重的台北，已超前宣布社區關懷據點、老人共餐、親子活動等全面停辦；市議員林德宇12日要求市府針對關懷據點、長青學苑、親子館等設施，人流管制要超前預判，非被動等待中央警戒。

社會局長彭懷真表示，親子館人數減半的部分已經有類似措施，市長盧秀燕也指示大方向政策，社會局也跟衛生局、教育局等相關單位緊密研商，一旦進入三級警戒，該怎麼做都已心裡有數。

林德宇指出，三級警戒的標準是單週出現三件以上的社區群聚，或是一天確診十名以上感染源不明的本土案例，這對台灣是空前嚴峻的情形，市府不能看疫情到哪才做到哪；應該預先加強管制，避免疫情繼續擴大達到三級警戒標準。

林德宇說，現在除活動取消、人流管制等作業，最重要的就是提高疫苗接種率，讓群體免疫力提升；在公費疫苗的施打對象中，里長、里幹事等民政基層人員屬於第二順位的施打對象，他詢問民政局長吳世瑋，是否有掌握全市里長、里幹事等基層民政人員的接種狀況？

民政局長吳世瑋表示，這部分要再查一下，掌握數據後再向議員回報。

林德宇表，里長、里幹事承擔維持防疫能量的重任，是非常重要的第一線防疫人員，市府應針對這些人員加強接種狀況的掌握，並多加宣導、鼓勵有意願施打疫苗者盡快施打，才能繼續守護疫情的最前線。

(中時 )