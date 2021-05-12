北市宣布防疫提升至「準第三階段」 柯文哲：研議大量快篩

國內今暴增16例本土個案，創單日新高。台北市長柯文哲指出，這次是台灣新冠肺炎最嚴重的一次，因此防疫要進入準第三階段防疫工作。台北市府今召開疫情因應記者會，台北市長柯文哲表示，台北市主辦的活動於6月8日前都取消，嚴格執行各區公所的實名制，從市政府開始，身分證背後掃條碼、有實名制的卡片，嚴格實施，明起開始。

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柯文哲說，衛生局的方面，更嚴格的執行專責醫院分艙分流，所以要開始空床位，防疫旅館再增加200床，作為隔離宿舍用、作為集中檢疫。另外，這次北部確診個案曾到中南部進香，在香客大樓有共餐，從現在開始宗教相關的群聚活動都要停辦。

柯文哲表示，特別是有參加相關活動的民眾，若身體有異，要做好自主健康管理，柯文哲表示，疫情變化太快，開始研議大量快篩機制，讓第一線的醫院判斷是否為新冠肺炎感染。

副市長黃珊珊表示，市府大樓自明天起人員進出採實名制，要掃身分證條碼或一卡通才能過，並採異地辦公。社區關懷據點、老人服務中心將停辦，健身房限制在100人內並實施實名制，重大考試與教師徵選也會比較國中會考，做好防疫規定。

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黃珊珊說，衛生局也已整備醫療資源、預留床位，清出約77個病床，專責醫院將嚴格實施進行分艙分流。防疫計程車也會從15台向上增加，提升量能，並研議防疫巴士，準備移置大量的居家隔離、檢疫人員。

(中時新聞網)