韋禮安入圍本屆金曲獎4項大獎。（資料照）

第32屆金曲獎入圍名單今（12日）揭曉，由瘦子、林俊傑、吳青峰、杜振熙、韋禮安、李泉爭奪歌王寶座。有望三度奪下金曲歌王的林俊傑，得知入圍最佳作詞、最佳華語男歌手開心表示：「很慶幸在這段時間還能透過歌聲和音樂帶給這個世界一些溫暖！感謝評審團給予的肯定！」

韋禮安本屆金曲獎入圍最佳男歌手等4項大獎，今天正在為六月底發行的全新英文專輯拍攝封面的他，得知入圍喜訊直呼：「滿開心的、滿驚訝的！努力很久被看見很開心、是很棒的感覺，謝謝評審讓專輯入圍。」

(中時 )