國內今一口氣新增16例本土案例，集中於北北基宜4縣市；位在新北市三重區與板橋區的新北果菜市場，今起防疫措施再升級，進入市場皆強制戴口罩，若有承銷人未遵守規定，將嚴格禁止交易，工作人員會以舉牌及廣播提醒，防疫不鬆懈。
新北果菜公司總經理江惠貞指出，無論是業者還是民眾，只有確實戴好口罩做足各項防疫作為，才能顧好彼此的健康安全。為有效宣導防疫措施，市場跑馬燈看板區域持續播放或張貼肺炎疫情防疫宣導衛教訊息，拍賣期間並於服務台每30分鐘廣播宣導，請現場人員及承銷業者參與拍賣時全程配戴口罩，並儘量避免聚集交談握手接觸，一同為防疫共同努力。
江惠貞表示，防疫期間民眾外食減少，外送平台、宅經濟興起，新北果菜公司更積極開拓多元通路，以穩定農產價格新北果菜將備足蔬果，民眾可以至新北果菜公司官網輕鬆選購優質農產品，即使宅在家也能吃得安心又美味。
(中時 )
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