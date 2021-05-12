1年1度的518國際博物館日即將到來，三義木雕博物館將在5月18日當日開放免門票，進館參觀民眾完成木雕館臉書粉絲專頁按讚追蹤，將獲贈小禮物，歡迎民眾到館免費參觀。

苗栗縣政府文觀局表示，除了實體博物館開放免門票外，三義木雕博物館也將配合文化部和中華民國博物館學會，進行網路線上串聯推廣活動，在5月份陸續推出線上展覽，以及徵文、徵圖、留言抽獎等活動與粉絲觀眾進行線上互動，歡迎木雕館臉書粉絲專頁的舊粉新粉踴躍參與，體驗博物館數位化發展新象。

文觀局長林彥甫表示，今年度國際博物館協會（ICOM）為518國際博物館日訂定的年度主題是「博物館的未來：復甦與新象」，這個主題源於去年新冠病毒疫情蔓延全球，世界各地的人們經歷著封鎖隔離的生活，全球在經濟、社會、心理等層面都備受衝擊。新冠疫情是危機，但也為人類迎來了改變的契機與轉機，全球產業被迫加速數位轉型，博物館界亦不例外，運用數位科技推出多樣化線上虛擬展覽等數位化應用創新服務，為博物館的未來迎來全新的想像。

文觀局指出，三義木雕博物館近幾年積極進行數位化發展，在館內各展區設置智慧語音導覽服務，觀眾可以透過隨身手機掃碼聆聽展區解說。此外，木雕館典藏品也進行了高階數位化拍攝，並建置有數位典藏資料庫，將各期展覽進行環景拍攝典藏等，讓遠距民眾在家或使用手機連上網路，就可以認識欣賞木雕藝術。

三義木雕博物館目前展出有，「傳承」—苗栗縣三義木雕協會會員聯展、「下一站‧木雕」—2021年台灣木雕協會會員聯展、「奇蹟」—馬爹木雕個展。這三項特展的木雕藝術創作題材，從傳統神佛像工藝、當代木雕、漂流木藝術等，有世代間木雕技藝傳承的創作對話，也有峇厘島木雕師啓發自獨特印尼文化的創作，到館參觀的觀眾將飽覽盡享木雕藝術的多采風貌，更多藝訊請上木雕博物館官網查詢，誠摰邀請喜愛木雕藝術的朋友們，歡迎大家共下來尞。

(中時 )