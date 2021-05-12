台中捷運公司提升防疫措施，站內民眾常接觸設備每4小時消毒1次。（台中捷運公司提供／陳淑芬台中傳真）

台中捷運公司提升防疫措施，站內民眾常接觸設備每4小時消毒1次，其中，高鐵台中站及市政府站每3小時1 次，電聯車也於收班後加強消毒。中捷公司提醒旅客，中捷綠線是高架，與平面車站都通風良好，旅客進入站內及車廂均需全程佩戴口罩，經勸導不聽將開罰3000元至1萬5000元。

台中捷運公司表示，車站重點消毒區域，包括樓梯及電扶梯扶手、電扶梯側板、電梯按鈕、售票機面板、詢問處外圍、廁所及其他旅客易碰觸區域等，以稀釋漂白水每4小時消毒1次；高鐵台中站及市政府站兩站則因旅客量較多，消毒頻率提高為每3小時1次。

中捷公司指出，電聯車在每日收班後，將以稀釋漂白水消毒車廂座椅、扶手及拉環等設備；於高鐵台中及拉環把手。

此外，將透過車站大廳跑馬燈、進站閘門告示牌及車站廣播宣導佩戴口罩，並加強稽查旅客口罩佩戴情形，未戴口罩者不得搭乘，若勸導不聽者，將依《傳染病防治法》規定，處3000元以上、1萬5000元以下罰鍰。

至於內部防疫措施，中捷公司指出，第一線員工執勤時須佩戴口罩、每日到班前實施自主量測體溫，機廠承包商也須佩戴口罩及量測體溫。此外，並配合規定停辦室內100人以上、戶外500人以上的集會活動。

(中時 )