台電公司率國營企業之先，12日宣布在亞灣南部發電廠成立「台電5G AIoT推動辦公室」，盼落實智慧能源數位轉型，提升電力供應品質。（柯宗緯攝）

高市府力推「亞灣5G AIoT創新園區」計畫，台電公司率國營企業之先，12日宣布在亞灣南部發電廠成立「台電5G AIoT推動辦公室」，盼藉由智慧電網應用結合園區資通訊技術能量，落實智慧能源數位轉型，提昇電力供應品質。

陳其邁提到，當前亞灣5G AIoT創新園區內辦公場域非常短缺，2年需求約1萬5000坪，感謝台電協助特貿三開發及招商，讓亞灣成為台灣5G AIoT重鎮，未來不僅國內，更要放眼全球市場。

陳其邁掛保證說，半年內亞灣絕對是5G AIoT產業最聚集、研發能量最強的中心，高市府也支持租稅補助減免、薪資補貼、公共住宅、交通、教育等各方面，打造亞灣成為5G AIoT觀念驗證、服務驗證到商業模式驗證最完整的場域，翻轉高雄重工業刻板印象。

「爭氣的同學應該得到獎賞，盼加速燃煤電廠除役。」陳其邁也當場向經濟部喊話說，高雄電力基礎建設方面，綠電發展6年要達到1GW、天然氣發電包含大林、興達電廠都在興建，除增氣、減媒、反核外，更重要是區域均衡發展，也就是自己的電自己發，重申「南電北送」對高雄不公平。

台電董事長楊偉甫指出，台電成立研發推動辦公室，目的是為面臨氣候變遷、能源轉型、數位轉型，引進更多新興科技、智慧化設施、人才及業界的合作，聯手開創跟國際接軌的重要產業，推動智慧電網發展，滿足未來用電需求。

經濟部次長曾文生提到，台電有許多高風險、高成本高空作業，未來將運用5G AIoT結合無人機、AI影像判讀進行巡檢。他也承諾將改善國營事業汙染防制設施，讓市民擁有更好生活環境。

(中時 )