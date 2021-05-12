台股今（12日）盤中一度跌逾1400點，尾盤跌幅收斂，但終場仍大跌680.76點，收在15902.37點，各大類股一片綠油油，而從各產業個股表現來看，有104家企業收紅，其中有17檔出現漲停，以防疫題材最夯。

台股昨已重創652.48點，今再崩跌680.76點，2天台股洗掉1333.24點，搭上失速列車，本就疲軟的電子股今無力撐盤，強勢的鋼鐵、航運、塑化、紡織等類股也走下神壇，航運族群跌幅逾9%，鋼鐵族群重摔8.61%，紡織類股也出現逾6.3%跌幅。

台股今共有1002家企業下跌，其中141家跌停，上漲家數為104家，其中17家漲停，包括生技醫療類美吾華、杏輝、寶齡富錦、景岳、雃博、亞諾法及國光生，另外還有恆大、美德醫療-DR、ABC-KY、世芯-KY、AES-KY、南六、新麗、祥碩、毛寶及康那香等個股，以醫療、防疫題材股居多。

熱門股航運三雄陽明、長榮及萬海都被打入跌停，中鋼盤中一度跌停，最終收在38.35元，跌幅逾8.6%，權值股台積電跌11元收在560元，聯發科下挫23元收在888元，跌幅逾2.5%，聯電跌幅超過5%，鴻海盤中一度跌破百元，最終收在102元，跌幅達4.67%。

根據證交所數據，今三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超新台幣180.94億元，其中自營商賣超63.01億元，投信買超3.86億元，外資及陸資賣超121.79億元。

(中時新聞網)