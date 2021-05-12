因應疫情升溫及中央防疫指揮中心宣布，各縣市可自行透過合法途徑採購疫苗。市議員李中12日建議中市政府，應積極籌募預算，替市民採購輝瑞BNT疫苗並免費接種，以建立集體免疫、恢復正常活動。另請衛生局向中央請示，開放縣市政府自行採購篩檢試劑。

李中表示，中央防疫警戒目前雖然是在第二級，但在本土確診數迅速增加的情況下，隨時有可能會進入第三級，台中市政府應該要積極準備，各局處的防疫作業要能無縫接軌。

李中指出，以色列大約有90％的人口注射疫苗，因此是全球第一個開放正常商旅的國度，第二個開放的國家是新加坡，全國疫苗注射率約70％，專業醫師認為當注射率達到總人口的三分之二以上時，就能產生群體免疫，也就能夠恢復正常活動，不用被各種管制措施縛手縛腳。

李中說，因目前中央所採購的AZ疫苗有產生血栓的可能，因此民眾接種意願不高，既然中央已經宣布各縣市可循合法藥商管道自行採購疫苗；他建議台中市政府不妨自行採購輝瑞BNT疫苗，並免費讓市民接種，透過集體防疫力的產生，將可正常工作生活。

李中表示，根據他的計算，台中市的總人口約280萬人，如果要產生群體免疫，市政府應採購約350萬劑輝瑞BNT疫苗（第一劑加第二劑），以輝瑞BNT疫苗一支45美元計算，市府編列不超過50億元即可落實政策。此事攸關市民健康與生命安全，他請市府要積極應對，即便是賣地來籌措財源，相信市民也會贊同。

李中強調，另外，普篩試劑在中國大陸一劑僅需80元人民幣（約新台幣360元），日本一劑日幣9000元（約新台幣2430元）但台灣一劑卻要5000到7000元，為讓民眾能掌握自身的健康程度，並讓市府衛生單位能有效進行協助，他也請黃國榮副市長會後讓衛生局向中央爭取，開放地方政府自行購買篩檢試劑，讓市民能夠更安心。

(中時 )