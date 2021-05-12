台灣本土疫情持續升溫，今日爆出16例本土病例，已接近本土病例單日新高。中央流行疫情指揮中心也根據疫調，陸續公布確診者足跡。但是一筆一筆對照肯定緩不濟急，醫護粉專《美的好朋友》就建議做好四件日常防疫工作，除了戴口罩、勤洗手、符合資格者可以去打疫苗，也可以下載「台灣社交距離」app做好科技防疫第一步！

以Android用戶為例，下載「台灣社交距離」app後，再在手機中開啟「接觸通知」的功能，即可在近距離接觸過確診患者的前提下，接收到通知。而蘋果已經在iOS 13.7釋出COVID-19暴露通知的功能，並且也針對無法升級到iOS 13的設備釋出iOS 12.5.1，增加了這項功能。iPhone用戶下載「台灣社交距離」app後，在app中授權啟用接觸通知的功能，即可使用。

「台灣社交距離 」app是由台灣人工智慧實驗室開發，為行政院及衛生福利部疾病管制署合作的防疫 App，iOS版以及Android版日前都已上架。下載後，請執行以下步驟：

一、開啟「台灣社交距離 」，點選開始使用

二、按照畫面只是開啟藍牙功能（部分Android版本需開啟定位功能）

三、點選「開啟接觸通知」功能

擔憂「台灣社交距離 」app會暴露自己隱私資料的人，請不用過於擔心。因為下載app後，不需要註冊或登錄資料，也不會擷取使用者的個人資訊或上傳個人資料；是利用藍牙訊號強弱計算使用者之間的距離，並不會追蹤使用者所在的位置資訊，因此不等於足跡追蹤。app利用藍牙紀錄到的資料，會由手機每15分鐘生成一個隨機ID，並且保留在手機中14天。資料過期則會自動刪除。

當有確診者在「台灣社交距離 」app中上傳確診資訊，則近距離有跟他接觸過的使用者，則會收到通知。這一款app的有點像是類似群體免疫的概念，越多人使用效果越好，因為覆蓋率會變大。民眾也不用擔心會有人不小心或故意在當中上傳確診資料，造成誤判。當使用者接獲通知為確診者時，衛生單位將主動詢問其分享意願，並由使用者自主決定是否同意上傳手持裝置內的隨機 ID。若是收到接觸示警通知（如曾與確診者於 2 公尺內接觸 2 分鐘），疾管署表示，則可主動聯繫當地衛生單位，或向 1922 防疫專線回報，後續將由公共衛生人員協助處理。

隨著本土疫情升溫，台灣民眾防疫意識也隨之提升。今日App Store以及Google Play Store當中，「台灣社交距離」app在熱門下載排行榜中的位置，各自從昨日的第四名、第二名、竄升至今日的第一名（如首圖），側面顯示出了民眾對於疫情的憂心。

(科技)