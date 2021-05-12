針對與泰豐(2102)經營權大戰，南港(2101)副董事長趙國帥下午接受媒體訪談指出，南港提出解任泰豐三席獨董，雖然有十足把握，但現在仍在極力爭取小股東認同，呼籲股東支持改革力量，不要所託非人。他表示，董事會不是被少數股權的人所把持，泰豐也不應該是一味一言堂及家族企業的公司，南港要改變泰豐、要作為改革派，是今年最大訴求。

泰豐今年6月召開的股東會，是沒有董事改選卻能撼動經營權的一場股東會，雙方互相解任對方董事及獨董。趙國帥指出，南港董事會在去年2月因為有資金閒置，若不充分運用，有違股東託付，於是決議在新台幣4億元額度內，用來購買上市櫃公司股票，看好長期的輪胎市場，順勢購買泰豐的股票。

他認為泰豐本質是很好的，本身有很多土地資產，雙方合作不僅僅是本業，還有資產未來如何活化，可以創造股東最大價值。但自南港指派代表人參與泰豐董事會，一年來卻面臨泰豐的刁難，不斷防堵外來的聲音，而且實際上，這五年來泰豐有四年是虧損，即使發生火災，雖說是天災，也是經營團隊沒有管理好，所以不但公司經營階層要負責，應該多增加一些不同聲音，讓公司發展更健康。

他也批評公司派極力阻擋，曾去函要求公司派提供股東名冊，對方也各種理由阻擋，造成資訊不對稱。

趙國帥表示，南港初衷不是對抗，是互補、合作，來產生綜效，共創雙贏，核心價值在於制衡改變創新。我們這邊會爭取每一張委託書，也極力爭取所有股東認同。

有關現增方面，今年因美國課徵高額關稅，已決定停止觀音二廠的擴建計畫，公司現階段明明沒有擴大營運的資金需求；但董事長馬述健卻執意辦理私募、圈購式現增，剝奪原股東的認股權益，損害股東權益。公司辦理現增與私募，應該是為發展經濟，讓企業便於取得所需資金與資源，經營階層不應該為鞏固自己的經營權，運用私募、圈購式現增來違法排除對手，而且現任獨立董事也沒有任何作為，毫無公司治理可言。

(時報資訊)