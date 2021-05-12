仁寶(2324)公布第一季財報，合併稅後淨利為新台幣29.09億元，其中歸屬母公司業主之淨利為新台26.2億元，季減43%，年增333%。單季每股盈餘為0.6元。

仁寶第一季合併營收為新台幣2699.92億元，季減19%，年增48%。由於營運規模擴大及自動化效率提升，第一季合併營業淨利較去年同期成長 261%，達新台幣32.75億元，營業淨利率為1.2%。

仁寶累計今年前4月筆電出貨達1750萬台、年增44.63。仁寶指出，筆電訂單穩健，能見度至少已達今年上半年，營運不淡，但短期 CPU、面板、電源 IC 等零組件仍吃緊，將使部分訂單遞延出貨，不過評估整體需求仍強，維持第2季筆電出貨季增逾1成展望，全年筆電出貨則可望年增10-15%，達逾4700萬台。非個人電腦方面，平板、智慧裝置、穿戴裝置等新品拉貨動能增溫，加上車用、5G等產品出貨，全年維持雙位數成長目標。

仁寶今年首季歸屬母公司業主之淨利26.2億元，去年同期為6.05億元，年增333%。

(時報資訊)