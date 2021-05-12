散熱雙雄-雙鴻(3324)及尼得科超眾(6230)受到客戶缺料影響，4月合併營收同步下滑，其中雙鴻4月合併營收為10.26億元，月減16.31%，尼得科超眾4月合併營收為7.6億元，月減21.16%，在台股重挫及4月營收下滑利空衝擊下，今天兩家公司股價連袂收低，尼得科超眾以跌停作收。

電子產業供應鏈缺料問題持續衝擊營運，雙鴻及尼得科超眾4月合併營收亦因客戶端缺料影響拉貨同步下滑，讓原就處於淡季的第2季營運雪上加霜。

電競相關產品需求暢旺，雙鴻第1季營業毛利為6.48億元，年成長69.19%，單季合併毛利率為18.89%，年增1.8個百分點，稅後盈餘為2.96億元，年成長1.06倍，單季每股盈餘為3.39元；雙鴻4月合併營收為10.26億元，月減16.31%，年減0.74%，累計前4月合併營收為44.57億元，年成長36.04%。

超眾第1季營業毛利為5億元，營業淨利為2.18億元，稅後盈餘為1.66億元，每股盈餘為1.92元；超眾4月合併營收為7.6億元，月減21.16%，年成長1.88%，累計前4月合併營收為32.34億元，年成長35.34%。

近期銅等上游原物料價格飆漲，雙鴻及超眾也陸續與客戶洽談調整價格，不過IC元件等缺料問題難解，第2季營運能否優於第1季仍待觀察。

(時報資訊)