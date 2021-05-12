國內新冠肺炎疫情升溫，中央流行疫情指揮中心提升疫情警戒至第二級，法務部長蔡清祥已指示所屬檢察、矯正、調查、執行、廉政等五大系統全面提升防疫作為，落實防疫措施，依據相關規定處理檢察業務、減少監所面對面懇親、返家探視，指示行政執行署積極執行違反防疫規定裁罰案、責令調查局提出具體防疫提升作為，並請各機關首長要求並鼓勵機關員工儘速施打疫苗。

檢察機關部分：

一、拘捕或通緝到案之人犯或被告解送依「因應嚴重特殊傳染性肺炎防疫期間辦理拘捕通緝到案人犯或被告作業流程圖」辦理。

二、啟動各地檢署內勤與司法警察機關視訊設備連線系統，以因應司法機關移送之人犯。

三、訊問方式依實際狀況採遠距視訊訊問、就地訊問或解送至地檢署方式辦理。

四、相驗解剖依「因應嚴重特殊傳染性肺炎疫情法醫相驗通報及處理流程」辦理。各地檢署對於相驗人員之相關防護設備須儘速盤點準備，以因應疫情期間外勤勤務。

五、公共設施關閉進出。

矯正機關部分；

一、配合疫情調整運用科技設備維繫親情支持

1.配合疫情情形暫緩辦理大型活動。

2.增加使用電話接見專線、遠距視訊及行動接見設備使用。

3.即日起暫停辦理收容人與眷屬同住、面對面懇親、返家探視等，宣導家屬利用行動接見等方式。

二、接見室防疫措施

1.家屬接見落實實名制登記，並配戴口罩，同時宣導避免送入菜餚。

2.強化接見室消毒：加強定點清潔消毒作業。每日上、下午接見結束後，應進行清消作業。每梯次接見完畢後，以酒精棉球擦拭話筒。

三、自主監外作業之收容人應落實前述各項措施，必要時機關得暫停出工作業。

四、即日起至6月8日，矯正機關員工及收容人全面配戴口罩。此外，其他人員自進入機關大門起，亦要求全面配戴口罩。

五、確實控管防疫物資：落實防疫物資盤點，持續充實防疫裝備。

行政執行機關部分：

一、特別要求行政執行署署長，通令各分署主動與轄內裁處主管機關聯繫合作，對於違反防疫規定裁罰案件（包括未配戴口罩被罰緩案件），立即列管，一旦民眾違反並逾期不繳，立即移送各分署「專人專股」強力執行，呼籲民眾應嚴守防疫規定，勿心存僥倖。

二、對於已移送執行之違反居家檢疫、居家隔離、自主管理等規定而趴趴走的罰鍰案件，持續強力專案執行，貫徹政府防疫政策。

廉政機關部分：持續提醒及把關各機關防疫物資之發放及管理，落實「先提醒、做管理、要檢核」 防疫作為，並擴大防疫紓困措施防貪作為。另責令調查局提出具體防疫提升作為，加強督考及全面落實執行。

(中時 )