A股三大指數12日集體收漲，滬深兩市合計成交人民幣（下同）7,655億元，行業類股多數收漲，醫美概念股爆發。北向資金12日小幅淨賣出4.28億元。截至收盤，滬指收盤上漲0.61％，收報3,462.75點；深證成指上漲0.7％，收報14,064.87點；創業板指上漲1.34％，收報2,960.36點。

東方財富網報導，對於後市大盤走向，山西證券認為，在市場預期大幅提升、整體估值隨著業績兌現下降的背景下，A股整體的性價比凸顯，結合近期成交量來看，市場情緒穩定，對市場未來表現呈樂觀態度。預計未來週期行業維持一段時間高景氣，消費服務等行業持續復甦，A股中期將有震盪向上走勢。

國盛證券提到，市場經過長期寬幅震盪，資金承接力超強，熱點在醫美、疫苗、無人機、白酒、週期性等行業中來回切換。策略上，以中期向上趨勢為擇股目標，醫美、疫苗、無人機等類股均有投資機會，重點關注在碳中和政策影響下業績利潤大幅增長的鋼鐵、煤炭、化工、鈦等低估值週期行業投資機會。

(工商 )