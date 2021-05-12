雖然新冠肺炎疫情在部分地區發展反覆，但美國加速疫苗施打，經濟活動逐漸回復更具底氣，帶動不動產需求，觀察近期富時全球REITs指數表現，近三個月漲幅近8.63％，在主要資產中表現居前，其中美國地產表現強勢，道瓊美國地產指數的漲幅更達9.42％，連帶投信發行的REITs基金和ETF表現跟著上揚，前十強近三個月績效都在8％。

群益全球地產入息基金經理人楊慈珍表示，從基本面觀察，各主要區域製造業採購經理人指數持穩於擴張水準，REITs產業收租水準回升至90％，且承租率亦提升，有助REITs獲利持續改善。從收益率利差來看，雖然短期公債殖利率上揚，但利差仍具優勢，在當前低利環境尚未改變下，REITs穩定配息的特性仍有望持續吸引訴求穩健收益的資金配置，後市表現仍不看淡。區域以北美地區表現相對看好，可留意低估值、財報佳標的。

群益道瓊美國地產ETF經理人李鈺涵指出，隨著美國加速疫苗接種作業，經濟復甦前景更為確立，需求回溫也反映至房市買氣上，近期包括待售餘屋去化、新屋開工等數據表現優於市場預期，公寓REITs也在承租狀況良好、租金衰退幅度改善下受惠，及先前受害於疫情較深之零售、商場REITs亦有望持續修復估值。

後市來看，現階段美國REITs利差仍具吸引力，有望吸引資金配置，就類型而言，除了前述次產業外，中長期具備結構性成長機會的工業物流、資料中心、電塔等特殊型REITs表現可期，建議不妨以美國地產ETF來參與，一舉掌握不同類型REITs次產業投資契機。

(工商 )