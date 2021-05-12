受惠黏著劑、建材與塗料業務聯袂躍進14～28％，南寶（4766）第一季營收年增15％，創歷年同期新高，營業淨利年成長21％，淨利3億元，EPS2.49元，皆較去年同期成長28％；若與前疫情時代相比，更比較2019年首季成長近一倍。

南寶生產各式接著劑與塗料，應用領域橫跨鞋材、紡織、木工、電子零件、衛材用膠等，為台灣第一大接著劑品牌，也是全世界前三大鞋用膠品牌；全球23座工廠，產品銷售至全球50國家。

南寶表示，第一季黏著劑（包括鞋材黏著劑與特殊黏著劑）營收佔比72％；因運動鞋品牌實體銷售重啟、電商銷售強勁，帶動鞋材需求，而衛材產品用膠營收更展現71％強勁年增表現，其他特殊用膠亦成長二成到四成不等，烘托業績年增14％。至於建材與塗料業務營收佔比24％，業績也年成長28％。

展望後市，南寶認為，預期鞋材產品銷售重返過去水準，特殊黏著劑凝聚成長趨勢。研究機構預估全球運動鞋市場未來五年每年將成長5～6％，加上全球及中國大陸領先品牌皆看好亞洲市場的成長機會，南寶營運可望受惠趨勢連動成長。

此外，特殊黏著劑業務將實施產品組合調整，採少樣多量生產，提升毛利率，特別看好衛材用膠、膠帶與標籤感壓膠、軟性包裝材料用膠、紡織用黏著劑以及木工用黏著劑的需求。

(工商 )