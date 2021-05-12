今（12日）中央指揮中心宣布新增16例本土個案，國內疫情再度爆炸，連帶影響台股走勢，盤中台股指數一度大跌逾1400點，成為歷史上最大跌點，許多股民都慘賠，資深男星趙正平也是受災戶，在臉書難過的說創業的錢都輸光了。

趙正平中午在臉書PO出一片慘綠的股票走勢圖，沒有一家公司逃得過這次的雪崩式殺盤，他無助地表示：「綠成這樣，怎麼辦……我的創業基金全燒光了」許多網友感同身受，心痛地留言：「趙哥，你不孤單」、「今天流的眼淚也是綠的」、「2015年我也被割韭菜，從此以後再也不敢靠近股市」，但也有部分網友抱持樂觀的態度，替趙正平打氣：「不要氣餒，綠色很快變紅的」、「當作在看螢火蟲～會好的」、「這時候就是讓你加碼的機會」。

台股為什麼會在短時間內突然一片綠油油？有網友指出本土疫情瞬間爆發，散戶奔逃人踩人，加上融資比例過高，崩盤速度也更快，同時美股不穩定、通膨疑慮增加等外在因素影響，台股受到嚴重衝擊。不過，股版名人「鬆哥」分享操盤心法，鼓勵散戶恐慌時先思考一下買股票的理由是否還存在，「不在就砍，還在就放，股價就像狗一樣，主人健在，不管狗跑到哪最後還會跑回來，但是炒作的個股、沒有殖利率本益比支撐的股票，就要自己思考。」

(中時新聞網)