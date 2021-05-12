第32屆金曲獎入圍名單今（12日）揭曉，首次出任金曲獎評審團主席的鍾成虎會後受訪，對於過去發片總金曲獎較無緣的田馥甄，本屆入圍華語專輯、華語女歌手等7項大獎，表現亮眼，鍾成虎表示：「她這次專輯設定及唱腔都有展現新面貌，製作品質及收歌、演唱能力也維持自己的特色，有一定的工業標準，因此在各項投票中勝出。」

至於每屆入圍必問遺珠一題，鍾成虎說：「其實真的滿多的，很難講得出來是那一個，周興哲、楊丞琳他們當然是遺珠，但投票就是這樣，必須要有結果。」強調2人表現非常好，都是非常棒的歌手，透露華語男女歌手入圍名單，分別經過至少3輪討論。

本屆大贏家則是分獲8項入圍肯定的曹雅雯《自本》及桑布伊《得力量》，鍾成虎認為2人此次入圍專輯的元素及風格多元，「曹雅雯這張原素非常多，風格上融和得滿好的，加上她演唱的聲線有獨特風格及辯識度，品質很整齊，自然在各個獎項得到這個票選的結果」；而桑布依的專輯採用多種風格，有電子也有管弦樂，曾次較以往分明更多，「兼顧傳統與現代」。

鍾成虎分析本屆入圍的華語女歌手特質，「萬芳在樂壇有自己獨特的表現方式，恰如其份地在這張專輯中展現各方面優勢。孫盛希有目前的時代感，新曲仍維持自己的風格；蘇慧倫重新出發，聲音永遠都有她的標誌。譚維維有很好的演唱技巧，抽離情歌作品，表現出更深層的情感。」

至於華語男歌手入圍者，鍾成虎誇瘦子唱功有目共睹：「在嘻哈歌手中成功創造出貼近歌詞及生活的flow。」同樣也是嘻哈歌手的杜振熙（蛋堡），「用說的就有說服力，也有獨特市場性」，而金曲常客林俊傑，「他的聲線非常特別，歌曲演繹很有穩定性、獨特性」，韋禮安的演唱功力，在這張專輯成功建立自己的標誌」，李泉的作品非常自然、創立新東西，而吳青峰雖然是重唱幫別人寫的歌，但就是能唱出屬於他自己的風格。

(中時 )