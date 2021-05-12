聯合國經濟和社會事務部於當地時間11日公布最新「2021年世界經濟形勢與展望」，報告稱，鑒於世界兩大經濟體美國和中國經濟復甦態勢強勁，將2021年世界經濟增長預期從年初預測的4.7％上調至5.4％；2021年中國經濟增長預期從年初預測的7.2％上調至8.2％。

新華社報導，根據聯合國報告，將2021年美國經濟增長預期從3.4％上調至6.2％，將歐元區經濟增長預期從5％下調至4.2％。報告預計，2021年發達經濟體將增長5％，發展中經濟體將增長6.1％，最不發達經濟體將增長4％。

報告領銜作者哈米德拉希德表示，由於新冠疫情的不確定性，聯合國對世界經濟復甦僅表示謹慎樂觀。

報告認為，對大多數國家來說，疫情遠未結束，最脆弱經濟體將面臨長期經濟困境，許多發展中國家的經濟產出要到2022年或2023年才能恢復到疫情前水準。報告還顯示，新冠疫情使約1.14億人陷入極端貧困，需要採取有針對性的政策和措施。

(工商 )