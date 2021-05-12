高林實業（2906）在代理RIMOWA回歸台灣開新店挹注下，今年首季財報除了營收增逾2成，稅後淨利6,063萬元，歸屬母公司業主淨利1,107萬元，雖然季減，但較之去年同期虧轉盈，每股純益0.05元。
高林實業轉投資的「美之心」旗下代理RIMOWA、DELVAUX高價箱包，除了DELVAUX加速展店，LVMH集團旗下RIMOWA自去年11月回歸台灣陸續於信義區貴婦百貨BELLAVITA、台中大遠百、板橋大遠百等開新店，挹注2020年第四季營收大增，且獲利轉正成長，EPS0.21元。
今年第一季延續前季虧轉盈，單季營收亦衝破18億大關，此外，生醫部分轉投資高昌生醫在後疫情時代照護器材等業績更暢旺。
美之心RIMOWA除了內湖科學園區設立全新概念的客戶服務中心，去年底前開出雙北、台中等三店，今年持續前進台南與高雄等市區A級百貨，總計至少展出五間店。
目前美之心手上代理品牌除了RIMOWA，還有比利時皇家御用皮件DELVAUX全台二家、Bally全台已開四家，至於集結20多個時尚品牌的 MINOSHIN複合店去年台北二家店收掉，僅留台中本店。
(工商 )
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