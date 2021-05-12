防疫升級，全民皆兵，一些熱絡景點也被質疑怎麼都沒人戴口罩，沒有進行人潮控管和消毒，有網友就在臉書反映，花壇虎山巖三級古蹟，賞花人潮不少，卻沒有做控管和消毒，主辦表示，現場已經在廣播了，進行人園管制和消毒。

台灣防疫做得好，疫情控制得宜，沒想到爆出病毒已經進入社區，昨天拉緊報，不少人還沒來得及反應過來，今天就有網友反應，花壇虎山巖三級古蹟，「一堆民眾沒有戴好口罩，並且沒有人宣導」，向縣府反映，被反問是不是私人景點。真得呼籲要戴好口罩，網友回響非常熱烈，一下子點讚衝上千。

今天議會總質詢，議員李寶銀、尤瑞春、楊妙月、蕭淑芬等紛紛質詢關心防疫措施，指出昨天鹿港枋橋頭72裝進香團到上萬人道鹿港天后宮進香，超過100個陣頭，11日指揮中心下午一宣布防疫升級，鹿港天后宮、文化局反應相當迅速，立馬廣播宣導，信眾、遊客馬上都起戴起了口罩，並很快地將人潮疏散回到各庄，做到了防疫的模範。所有的主管單位，也都要拉緊線條。

花壇金針花海成了彰化新景點，正值開花期，吸引人潮滿滿，是否有落實防疫也引起關心，李成濟表示，管理單位已要求配戴口罩才能入場，議員吳韋達也關心，聯絡主辦，主辦表示已經現場廣播，加強宣導。

彰化縣衛生局表示，陳情的案子已經錄案了，並通知訪談，若無法落實防疫措施，將要求關閉。

(中時 )