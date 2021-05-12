板橋凱撒在綠竹筍的季節，推「筍食豐宴」美饌(圖：業者提供)

【旅遊經 洪書瑱報導】

春夏時節交替，又是品嚐爽口鮮甜、脆口多汁的綠竹筍的季節，綠竹筍素有「初夏綠寶石」美譽，鮮美甘甜、富含滿滿水分、高纖維且低熱量，被視為最消暑及健康美味的料理食材。為了邀請饕客品嚐綠竹筍的好味道，板橋凱撒大飯店「家宴」中餐廳自5/15(六)起至6月30日止，以綠竹筍為主角，選用當季盛產綠竹筍推出主題菜單，供應單點料理，包括：「香烤桔醬綠竹筍」、「金沙綠竹筍」、「蒜子雙冬龍膽球」、「黑椒綠竹肥牛捲」、「麻辣綠竹海鮮煲」及「竹筍野菌燉雞湯」，每道280元起，而民眾也能從中瞭解綠竹筍除了涼拌綠竹筍、綠竹筍炒肉絲、竹筍排骨湯、鹹粥等不同綠竹筍的料理手法！

家宴中餐廳(圖：​板橋凱撒提供)

香烤桔醬綠竹筍(圖：​板橋凱撒提供)

「香烤桔醬綠竹筍」以焗烤手法調理，將綠竹筍燙熟後去殼切塊備用，拌入特製金桔沙拉醬後，再放入挖空綠竹筍容器內並鋪上滿滿起司絲，入烤箱以200度烤至7分鐘即可盛盤。酸甜開胃的金桔沙拉醬加入濃郁起司乳香，即能帶出綠竹筍的鮮甜口感。

金沙綠竹筍(圖：​板橋凱撒提供)

「金沙綠竹筍」將鹹蛋黃和高粱酒慢火烤至半熟，拌煮成醬汁後再加入川燙後綠竹筍及些許紫蘇葉一同拌炒，橘黃鮮香的金沙醬裹覆於筍皮上，紫蘇葉獨特香氣與濃郁蛋香味融合，是一道大人小孩都喜愛的一道菜餚，每份680元。

「蒜子雙冬龍膽球」將蒜蓉、乾蔥爆香後加入事先油炸過的蒜頭粒及龍膽魚片，以及西蘭花、紅黃甜椒、綠竹筍、腐竹及北菇等食材一同拌炒出香氣後即可起鍋。富含膠原蛋白的龍膽魚球，扎實彈牙又不失滑嫩與竹筍的鮮香及蒜香層層堆疊，融合而出不同層次的風味口感。

「黑椒綠竹肥牛捲」將金針菇、紅蘿蔔及綠竹筍切條川燙後備用，選用肥牛片包入備用蔬食煎烤約2分鐘後取出，拌入主廚特製黑椒醬汁煨煮收汁，最後擺盤即可上桌。黑椒醬微辣滋味、肥牛溫潤多汁再搭配爽脆綠竹筍合為一，齒頰留香。

麻辣綠竹海鮮煲(圖：​板橋凱撒提供)

「麻辣綠竹海鮮煲」先將蒜蓉、紅椒粒、麻辣醬爆香後，依序加入白蝦、中卷、鮮干貝、海參、切片鮮冬菇、切塊綠竹筍一同拌炒出香氣，再放入煲內悶燒6分鐘後即可。開蓋撲鼻而來滿溢香辣海味，豐富食材集於一鍋著實滿足！

「竹筍野菌燉雞湯」選用土雞腿肉、綠竹筍、鴻喜菇、白玉菇、蟲草花與薑片慢火清燉1小時後，只需再放入些許調味即可，入口湯頭精純鮮甜、清爽消暑。

圖片：板橋凱撒大飯店提供

(中時新聞網)