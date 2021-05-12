時間回到1994年，新竹縣新豐鄉孫姓清潔隊員突然離奇失蹤一天兩夜，再次被發現時，卻已沉在住處附近的池塘沒了呼吸心跳。新竹地檢署相驗時，一度判定他殺，卻在高檢署法醫解剖後，翻案為腦栓塞跌落池塘溺斃，終因家屬不信服，找來時任刑事局法醫權威楊日松斷定，結果依然指向落水溺斃，排除外力加害，家屬才終於沒了疑慮。

1994年5月3日深夜下起了大雨，為人忠厚，生活規律且正常的新豐鄉孫姓清潔隊員接了一通電話，並在電話中與對方大聲爭執，隨即步出家門，沒想到此後卻一去不回，斷訊整整一天兩夜，5日上午孫男被發現裸露上身，僅著內褲，陳屍於住處附近的池塘底，被發現時，兩手握著拳頭上舉，短褲則在池塘旁的圍牆外被尋獲，案情滿是疑點。

孫男的家屬還說，孫男已有四個孩子均已長大成人，一位上班、一位就讀大學、兩位讀高中，妻子上班，平時為人相當忠厚，不喝酒打牌，沒有理由輕生。因此，懷疑孫男是遭他殺。

孫男的家屬大膽懷疑兇手為孫男的清潔隊同事，更指稱，孫男生前曾被一名同事打傷背部；家屬說，在孫男失蹤期間，清潔隊隊長還突然來家中探視，表明自己在孫男失蹤當晚10點才通過電話，讓家屬不禁質疑，孫男在生前究竟與誰通過電話，而談話內容又是什麼。

此案在當時由新竹地檢署會同法醫驗屍，檢方初步相驗後，發現孫男的頸部過於柔軟，且晃動異常，認為能是有外力猛擊所造成，並以頸椎骨折致死作為主要死因。

同年月7日上午，新竹地檢署指揮高檢署法醫石台平親自操刀複驗孫男，大大推翻他殺之說，並透過解剖所見，發現孫男生前落水溺斃，絕無外力加害之情形存在。

但在當時此結果並無法被孫男的家屬所接受，在家屬要求與壓力下，拖延兩個月，最終於同年6月29日找來時任刑事局法醫的權威楊日松再次複驗，並針對家屬的疑慮一一解剖檢驗，但這一驗卻只是更篤定孫並非他殺，不僅絲毫找不到外力傷痕，還在檢視孫的大腦時，在其大腦左上方發現腦血管栓塞。

已故的法醫權威楊日松。（中時資料照）

楊日松透過該腦栓塞推斷，孫男是在意識與行為出現模糊與失衡的情況，方不慎跌落池塘溺斃，而經過楊日松的釋疑，家屬才終於信服孫男的死是意外，全案終收埋簽結。

(中時新聞網)