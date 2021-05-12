【旅遊經 洪書瑱報導】

李安導演《少年pi的奇幻漂流》電影中其中一幕，其中不大的小魚飛越海中小船，打在男主與老虎身上，也留在船上一大魚群，那魚即是飛魚，而每年5月至6月是飛魚產季，宜蘭東澳以台九線為界，臨海區域為蘇澳鎮、多漢人居住，傍山區塊為南澳鄉，有泰雅族東岳部落佇居。因地緣關係，早期東岳部落透過以物易物的方式，用山產來交換臨海漢人漁夫價廉的魚貨。飛魚因體型小、肉少，為當時以物易物的大宗。隨著時間的演進，原為世居山林的泰雅族 東岳部落漸漸發展出食用飛魚的海洋飲食文化，最後甚至被同為泰雅族部落同胞以「多必優」（Dobiyo，日文飛魚とびうお的諧音）稱之，成為全台唯一擁有飛魚飲食文化的泰雅族部落。想感受季節性限定文化嗎？坐擁冷、溫泉泡湯的「瓏山林蘇澳冷熱泉」度假飯店，即日起，推出「輕夏飛魚樂」住房專案，2大1小入住含早、晚餐與「東澳飛魚季」體驗行程，每房＄13,600元+10%。行程帶領旅客前往東澳東岳部落，即能感受全台唯一的泰雅飛魚文化。

東澳飛魚季 館外行程(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

東澳飛魚季活動「飛魚處理_抹鹽」(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

東澳飛魚季活動「燻烤飛魚」(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

東澳飛魚季活動「飛魚懸掛烤爐上」(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

東澳飛魚季活動「燻烤飛魚_特製烤爐」(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

早期因無冷藏家電可保鮮食物，東岳部落將自漢人換購來的飛魚剪鰭、去內臟抹鹽再製成飛魚乾。有別於蘭嶼達悟族人以日曬成乾的方式，東岳部落因應宜蘭多雨的氣候，以鐵桶和鐵網為材的特製烤爐烘烤飛魚成乾。處理好的飛魚以S型掛勾一端鉤住魚頭，另一端掛於烤爐外覆鐵網上，整個烤爐掛滿後起火烘烤，期間要不時增減柴火、留意火力與翻轉飛魚，費時約15-20個小時方可烘烤完成。每年5-6月飛魚產季，可見部落中許多家戶門前或院中，用特製烤爐燻烤飛魚的景致。

東澳飛魚季活動「原民射箭」(圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

為邀請民眾感受東岳部落飛魚文化，瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店與東岳村多必優原住民部落合作，即日起至6月27日間推出「東澳飛魚季」館外行程，行程於每周六舉行，每位1,400元+10%、6人以上成行。由東澳在地原民帶領走入部落，體驗部落飛魚慶典和原民活動，行程包含了粉鳥林漁港魚貨交易體驗，遙想先民以物易物、東岳部落特有飛魚處理與烘烤、原民活動射箭、飛魚糰子製作等，參與活動的民眾，即能感受寓教於樂的節慶限定體驗。

瓏山林蘇澳飯店_「輕夏飛魚樂住房專案」2大1小、一泊二食＋輕夏飛魚樂體驗 (圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

「輕夏飛魚樂住房專案客房」 (圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)

飯店水區設施提供冷、溫雙泉泡湯 (圖／瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供)旅客亦可選購「輕夏飛魚樂」住房專案，專案週五、週六入住限定，專案提供2大1小入住含早、晚餐與「東澳飛魚季」活動體驗，每房＄13,600元+10%，邀請旅客一同迎接一年一度黑潮的恩賜，體驗地方特色與傳統文化。

圖片：瓏山林蘇澳冷熱泉度假飯店提供

(中時新聞網)