芙蘿倫絲機進份子。（環球音樂提供）

獲得許多白金唱片與全球各大音樂獎項肯定的獨立樂團芙蘿倫絲機進份子（FLORENCE ＋ THE MACHINE），將詮釋迪士尼最新真人版電影《時尚惡女：庫伊拉》中的新曲〈CALL ME CRUELLA〉。該曲將收錄在電影歌曲原聲帶與電影配樂大碟中。台灣由環球音樂發行的2張專輯都預計會在5月21日數位串流上架。電影將在6月4日在台上映。

關於這次〈CALL ME CRUELLA〉的合作，芙蘿倫絲說：「我最早學會唱的幾首歌，有些就是迪士尼的歌曲。而且通常反派的歌曲最精彩。所以這次為庫伊拉創作並演出歌曲，可以說是總算一圓兒時的夢想。我很感謝尼可拉斯布里特爾與迪士尼給我這麼大的創作自由，並將庫伊拉美麗的瘋狂放心地交給我詮釋。」

獲葛萊美獎最佳作曲提名的女主唱韋爾奇，是芙蘿倫絲機進份子的靈魂人物。她的4張錄音室專輯在全球已銷售數百萬張，其中三張更是曾霸佔美國專輯榜前10名。除了2009年的處女作《Lungs》獲得年度英國專輯外，2015年的《How Big, How Blue, How Beautiful》也佔據英國及美國排行榜第1名。芙蘿倫絲的作曲接著也獲得Ivor Novello International Achievement Award獎項的肯定。最近，在HBO與Sky Atlantic聯合製作的影集《荒島第三日》中，芙蘿倫絲也獻出了她戲劇的處女秀。

關於歌曲與配樂，布里特爾說道：「我是芙蘿倫絲機進份子的超級大粉絲，所以這次合作〈CALL ME CRUELLA〉真的很開心。這首歌與電影中的配樂，目的都是要真正去擁抱60及70年代的倫敦，那時搖滾的原始之美。我們在倫敦的Abbey Road與AIR錄音室，用古老的器材與類比式磁帶，錄製所有歌曲，將管弦樂元素與電吉他、貝斯、風琴、鍵盤與鼓融合。」

2度獲得奧斯卡獎提名、艾美獎得主尼可拉斯布里特爾曾為許多大受好評的電影作品配樂，包括 《藍色比爾街的沈默》、《為副不仁》、《月光下的藍色男孩》、《大賣空》與最近的《國王》。電視作品方面，包括傑金斯的《地下鐵路》，以及HBO的影集《繼承之戰》，後者讓他拿下艾美獎。他目前受任的工作為《繼承之戰》第三季以及亞當麥凱的《Don’t Look Up》。

(中時 )