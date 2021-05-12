女子落海被救起時已無呼吸心跳，台中港務消防隊員實施CPR及電擊急救。（民眾提供／王文吉台中傳真）

台中梧棲漁港今日上午發生女子溺水，台中港務消防隊上午近11時接獲轉報，指宏興觀光漁船售票處有人俯趴水面溺水，女子被救起時已無生命跡象，經送醫急救，雖恢復呼吸心跳，仍陷昏迷。報案民眾說，曾見女子獨坐在碼頭上，但一轉眼就看到她趴浮在海面上。

台中港務消防隊上午10時57分接獲119轉報，指梧棲漁港宏興觀光漁船售票處附近海面有民眾溺水。防風林分隊出動1車3人趕到現場，立即將浮在水面溺者打撈上岸，但女子無呼吸心跳、意識昏迷，經施以CPR及電擊急救，並送往梧棲童綜合醫院急救。

童綜合醫院表示，36歲何姓女子上午11點27分送抵醫院時無呼吸心跳，意識昏迷，經搶救10分鐘後恢復心跳，目前插管送加護病房。

漁港附近商家說，今天上午10點半左右，曾見女子獨坐在碼頭上抽菸，但一轉眼就看到她趴浮在海面上，不知是失足或輕生。

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(中時 )