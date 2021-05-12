本土疫情近日持續升溫，似有一發不可收拾的情況。為了因應民眾先前預定的旅遊商品要退換或是改期，易遊網與Klook都公布了相關因應辦法，參考如下：

【易遊網】

一、凡於易遊網購買6月8日前出發/入住之商品，包含台灣訂房、環島之星、郵輪式列車、高鐵假期、離島旅遊、票券當地遊等，全商品將優於旅遊定型化契約，皆可免費取消，全額退款不收手續費。

二、如於易遊網訂購國內外機票及相關商品，將依各家航空公司退改規定辦理，易遊網不收取手續費。

如欲更改出發日期或有其他需求，請致電至易遊網客服專線：4128001（手機請加02），或透過易遊網官網或APP線上訂單留言，將依旅客需求協助處理。

【KLOOK】

隨著中央疫情指揮中心在11日宣佈，即日起至6月8日（共4周）將提升疫情警戒至第二級；為維護用戶的權益與安全， KLOOK宣布已預訂2021年6月8日前行程的用戶，若因疫情關係希望取消或改期，只要透過App或網頁或訂單中的「諮詢客路」與KLOOK客服聯繫，將可免費退訂或改期 ；欲退改的訂單中若先前是以KLOOK積分結帳，其積分也將一併退還至用戶的帳戶。

【KKday】

針對6月8日前之行程，KKday表示，若旅客因為疫情導致行程變動，並透過KKday App或網頁端聯繫客服，KKday將詢問旅客是否更改體驗日期，若無法更改體驗日期，KKday將為旅客辦理取消，並全額退費，後續也會依照政府規範來滾動式因應，以旅客權益為優先。

(科技)