聯發科(2454)因應業務拓展需求，積極招募優秀人才加入團隊，今日宣布集團將在全球招募逾2000名研發高手，更祭出優於業界的整體薪酬延攬新血，看好今年市場成長動能，今年度預計提供碩士畢業新鮮人年薪150萬元以上、博士畢業新鮮人年薪200萬以上的優渥薪酬，外加與跨國合作的環境與學習平台。

聯發科表示，高素質的專業人才是公司最重要的資產，因應公司持續布局5G、AI、無線通訊、智慧物聯網等關鍵技術領域，集團將擴大徵才，合計將招募2000位以上研發人才，較以往大幅成長，期待以具競爭力的整體薪酬、充滿挑戰與學習的環境以及跨國學習與成長的職涯舞台，吸引優秀菁英加入。

聯發科進一步說明，公司晉用新人的原則，除了衡量所學背景的本質學能外，還看重應徵者是否符合公司核心價值，可否融入公司文化，包括誠信正直、創新思維、兼容並進、客戶導向與不斷精進等特質，期待能招募具備創新思維、主動學習及強烈企圖心的優秀人才。聯發科技核心技術領域涵蓋通訊、計算、多媒體三大範疇，期待包括電子電機、電信通訊、資工資科及電控動機等相關科系畢業生，歡迎對行動通訊、智慧家庭、無線連結技術、物聯網及人工智慧等應用有興趣的好手加入公司。

聯發科近年在各類產品線皆展現高度競爭力，去年度集團表現亮眼，合併營收突破100億美元大關，公司大手筆發給員工每人10萬元激勵獎金，全球位於亞洲、歐洲、美洲的全體員工約有1.7萬人獲得獎勵，總獎金逾新台幣17億元。此外，為展現對營運前景的信心，公司未來四年每年加發16元股息，說明看好未來發展，聯發科今年研發費用預計投入超過新台幣1000億元。

(時報資訊)