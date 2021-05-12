日本軟銀(SoftBank)於12日時公佈最新財報，2020財年的淨利高達4.99兆日圓，約458億美元並再創歷史新高。軟銀這麼會賺，是因之前慧眼獨具投資了韓國Coupang，然後在3月中左右，趁這家電子商務大廠IPO(股票初次公開發行)時，脫手部分持股海撈一票所致。

其實，軟銀起初的投資項目並非如此地一帆風順。2019財年時，軟銀一度爆虧9,615億日圓。藉著這次亮眼最新財報數字，日本軟銀也要身為全球最賺企業中的第三位，僅次於美國蘋果與沙烏地阿拉伯國家石油(Aramco)。

軟銀上季淨利為1.9兆日元約178億美元，與前一年同期的1.44兆日元的虧損大相徑庭。軟銀的願景基金(Vision Fund)的投資獲利，正好把軟銀股票交易部門SB Northstar，所產生的衍生性商品虧損給彌補過來。

由於軟銀將未實現的損益都如實紀錄，故季報數字才有如此巨幅的上下波動。

同時，軟銀表示2.5兆日圓的庫藏股實施計畫，目前已完成差不多了。自4月以來，軟銀已買回約2,407億日圓自家股票後，使得總市值高達9,829億日圓規模。

上季，軟銀最大獲利貢獻者，是韓國的Coupang。這家電商巨無霸於3月IPO時，截至當月底，願景基金在Coupang內的股份約值280億美元，是願景基金當初投入金額的十倍以上。

此外，DoorDash美國送餐APP的IPO與Uber的股價回升，也是讓軟銀年報如此耀眼的重要原因之一。

(時報資訊)