華航(2610)鼓勵第一線人員施打疫苗，統計目前華航已有超過1400位空勤組員、逾800位地勤員工完成疫苗接種；其中機師施打疫苗比例超過4成，還有近200位機師家人也共同接種疫苗。

配合中央流行疫情指揮中心「清零計畫2.0」啟動，華航再次重申，並非全面停飛，已透過分組調派人力，維持客貨營運。現已依指揮中心規定，開始陸續安排空勤組員居家檢疫，營運班表也優先考量機組員身心健康狀況。

(時報資訊)