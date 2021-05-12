國光生(4142)去年因公費流感疫苗延後開打遞延出貨影響使基期墊高，首季營運表現衰退，不過，第2季除了有產能將按規劃陸續開出外，研發補助款也將會入帳，營運將回穩。

國光生技指出，今年營運將穩健成長，除持續拓展現行業務與市場外，隨著建置中的充填二線在今年第3季投入運轉，將為公司帶來新動能，現有的產能可望再成長放大，全年營運狀況呈現先蹲後跳。

國光生首季財務報告，每股虧損0.58元，主因為去年第一季因前(2019年)年公費流感疫苗延後開打遞延出貨影響使基期墊高，另今年第一季研發支出為去年同期的三倍；同時第二條充填包裝線工程仍在建置中，原本第一季天道充填代工業務延後到年底，使得今年第一季營收較淡。

國光生流感疫苗已取得清真認證，產品進入穆斯林國家的優勢大增，將積極佈局東協各國和新南向國家；而今年國光流感疫苗外銷版圖包括中國大陸、泰國、中亞地區，同時針對中東國家已送件申 請疫苗藥證，其中，來自中國大陸流感疫苗訂單較去年大幅成長五倍。

為持續佈局國際市場，國光生技積極取得國際認證，流感疫苗近日獲得清真認證，清真認證是產品進入穆斯林國家的基本門檻，尤其針對全球穆斯林人口最多的印尼、馬來西亞、土耳其，以及經濟富裕的汶萊、新加坡等國，國光疫苗產品取得清真認證後，將是打開穆斯林國家的重要入場券。

(時報資訊)