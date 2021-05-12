由《絕地戰警》系列電影編劇喬治葛羅執導，集結奧斯卡影帝勞勃狄尼洛、奧斯卡得主湯米李瓊斯、金球獎影帝摩根費里曼的年度最大咖喜劇《詐製片家》，將於6月11日在台上映。

曾演出《阿公當家》、《阿公歐買尬》、《門當父不對》系列賣座喜劇電影，堪稱好萊塢最「資深」喜劇天王的勞勃狄尼洛，繼在《阿公歐買尬》扮瘋狂阿公與人氣男星柴克艾弗隆上演尺度無極限的婚前解禁大冒險後，此次在爆笑新作《詐製片家》變身為拍電影不擇手段的知名製片。

因為新片票房失利，慘被黑道老大摩根費里曼追殺討債，在親眼目睹好萊塢動作巨星失足墜樓獲得500萬美元（約1.5億台幣）保險金後，竟把歪腦筋動到過氣巨星湯米李瓊斯頭上，不但發揮動人演技哄騙，更使出各種手段試圖製造意外事故，卻發現頑固硬漢湯米李瓊斯猶如九命怪貓，怎樣都無法置他於死地，這場峰迴路轉的心機攻防戰將讓觀眾全程捧腹爆笑。

片中飾演黑心製片的勞勃狄尼洛為詐領鉅額保險金，同時發揮《教父》的心狠手辣和《阿公歐買尬》的嘴砲實力，扮演起雙面人展開百般惡搞，坎城影帝湯米李瓊斯則演活了一名酗酒厭世的過氣演員，誤會勞勃狄尼洛是生命中最後一位伯樂，不惜為他賣命騎上脫韁野馬、甚至親身上陣穿越火場；除此之外，過去曾被網友戲稱為「上帝代表」的摩根費里曼更是拋開形象包袱，當起黑幫老大嗆聲勞勃狄尼洛。

敢這麼大膽惡搞金獎影帝，原來該片導演是曾寫出賣座系列電影《絕地戰警》的編劇喬治葛羅，他回憶起拍攝本片的契機，開心地說：「勞勃狄尼洛在拍完《愛爾蘭人》法蘭克這一沈重角色後，隨即和我熱烈討論想做點有趣的事，《詐製片家》就這麼水到渠成了。」

對動作喜劇相當有一套的喬治葛羅此次親自編寫劇本，「我希望這部電影可以讓人們捧腹大笑，我們現在身處在狀況不太明朗的黑暗時期，笑是一件好事！」果然正式預告一出，光是勞勃狄尼洛和湯米李瓊斯的互動，就讓全球粉絲看到樂開懷。

(中時 )