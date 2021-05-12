渣男專門玩弄感情，許多女生是聞之色變，不過有些女人對壞男人特別有一套，星座運勢網站「星座上上簽」分享，巨蟹座、天蠍座、金牛座的女人很會對付渣男，無論多壞的男人到她手上，有很大機率都會變成好男人，願意寵愛她、照顧她一輩子。

▍1.巨蟹座

巨蟹女馴服男人的手段很高明，她們非常懂得察言觀色，說話技巧也很高明，吵架的時候絕對不大吼大叫，非常講理，有多少事實講多少話，如此一來對方也不好意思無理取鬧，願意好好溝通，如果氣氛太緊張、對方臉色太難看，她還會運用一些方法緩和，如果男人聽話，她會立刻給獎勵，她們本身很專情，又很懂事，渣男根本抓不到她的把柄，在她的訓練之下，壞男人也會越來越聽話，不會搗亂。

▍2.天蠍座

天蠍女很聰明，觀察力很強，如果男友身邊出現可疑的對象都會立刻被她察覺，而且她會立刻採取行動把狐狸精逼退，在防小三這點，天蠍女方法很多，而且出手非常快，絕對不會等到感情無法挽回的時候才後悔。天蠍女如果認定一個對象，就會很用心維持這段感情，她們對伴侶非常有耐心，在伴侶有困難的時候也能給予有力的幫助，讓對方非常感動，捨不得失去這樣的女友，就算是花心男也會越來越乖，不敢到處亂搞。

▍3.金牛座

戀愛中的金牛女配合度很高，對伴侶很溫柔，而且會主動發現對方的優點，不斷讚美對方，讓男人願意為她付出，她也樂於享受對方的寵愛和照顧。如果遇到壞男人，金牛女會忍耐對方的缺點，她們非常有耐心，願意委曲求全，如果男人犯錯，她會用愛包容一切，慢慢的感化對方，壞男人在這種狀況也會想要付出真情，不願意再傷害她，因此金牛女可以說是渣男剋星。

(中時新聞網)