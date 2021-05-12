華航機師染疫風波加上本土疫情延燒，接連的壞消息引發社會不安，中華航空公司今表示，目前已有超過1400位空勤組員、逾800位地勤員工完成疫苗接種，其中機師施打疫苗比例超過4成。配合「清零計畫2.0」啟動，接下來的排班會優先考量機組員身心健康狀況。
華航指出，公司恪遵政府防疫政策，重視員工健康與安全，鼓勵第一線人員施打疫苗，保護自己，也保護家人及他人的健康。
目前華航已有超過1400位空勤組員、逾800位地勤員工完成疫苗接種，其中機師施打疫苗比例超過4成，還有近200位機師家人也共同接種疫苗。華航說，將持續安排及協助員工、眷屬儘速施打疫苗，建立防疫保護網。
配合中央流行疫情指揮中心「清零計畫2.0」啟動，華航重申，營運並非全面停飛，已透過分組調派人力，維持客貨營運，現也依指揮中心規定，開始陸續安排空勤組員居家檢疫，營運班表也優先考量機組員身心健康狀況，期待社會大眾給予機師及空服員更多支持。
(中時 )
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