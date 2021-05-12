調查局11日於木柵焚化廠銷燬212公斤毒品。圖為2015年毒品銷毀儀式資料照。（資料照 季志翔攝）

法務部調查局昨（11）日舉行一年一度的全國獲案毒品證物公開銷燬儀式，總重212公斤、239箱毒品，箱數創歷年之最，為防止遭人調包，特地出動銀行大型防彈裝甲運鈔車，送往木柵垃圾焚化廠燒毀。

本次銷毀毒品包括第一、二級毒品海洛因、大麻、古柯鹼等，總計6076件，重量212公斤776.87公克，分裝239箱，箱數是歷年來最高。其中海巡署於2018年12月，在台東破獲當時台灣史上最大大麻田一案，該案犯嫌承租一甲地荖葉園種植794株大麻，單此一案件破獲的毒品就有118箱之多。

調查局為維護毒品運送安全，特協請台北市政府警察局、新北市政府警察局、國道公路警察局派員協助調查局北部地區機動工作站及警衛組同仁，全程執行安全戒護，還商請台銀支援大型防彈裝甲運鈔車，由北市及新北市調查處同仁，協助裝卸運送。

法務部長蔡清祥、調查局長呂文忠與台北市府環保局長劉銘隆等人，下午3時於台北市木柵垃圾焚化廠出席毒品銷毀儀式。蔡清祥表示，目前推動「毒品提前銷燬新制」，也就是日後審理中的個案，檢察官可聲請法官裁准，在判決確定前先銷燬毒品證物，騰出毒品專庫空間，調查局也苦增加銷燬次數，減少保管時間。

★中時新聞網關心您：保護自己、遠離毒品！

(中時新聞網)