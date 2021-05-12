天氣炎熱惹禍 信義區機車火警疑漏油自燃 16:212021/05/12 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 莊敬路一處公寓大門口前，突然發生機車起火意外，警消正在調查起火原因中。（翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市信義區莊敬路12日下午傳出機車起火意外，火勢在10分鐘左右即迅速被撲滅，共造成8輛重機車毀損，無人傷亡。 信義分局案發時立即拉設封鎖線、管制疏導交通，鑑識人員也到場協助消防局實施火調及勘採。 警方初步勘查，案發時現場並無人員逗留徘徊，疑為機車老舊漏油，天氣炎熱自燃起火。除步排除人為縱火因素。後續將待消防局火調科調查確認。 高雄警路中執勤遭鐵槌暴頭攻擊 酒駕男犯案動機曝光 波麗士前進大學校園宣導機車安駕 守護學生行的安全 (中時 ) #北市 #莊敬路 #輛機車 #冷氣室外機 #14時 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新北2級防疫 3區校園暫停開放 04:102021/05/12 地方新聞 不只諾富特混住 陳玉珍爆料：集中檢疫所也是 11:132021/05/12 生活 華航3個月內清零 力保8成運力 04:102021/05/12 財經焦點 不顧車上年幼女兒 通緝犯騎車拒檢撞警 警開3槍制止逮人 11:462021/05/12 社會 雙北「社區感染」揭開陳時中不願面對的真相 08:042021/05/12 政治 海納百川》台商看台灣防疫的隱憂（陳献楨） 16:412021/05/12 海納百川 昨飆39.3高溫 全台炎熱少雨 至少持續10天 04:102021/05/12 生活新聞 水泥攪拌車碰撞同向機車 機車騎士遭輾當場慘死 13:172021/05/12 社會 新北封城方案出爐 1周限外出3次 外送暫停 13:072021/05/12 生活 防疫升級！北市祭出國中會考5大防疫措施 10:452021/05/12 生活 小客車猛撞台78線東西向出口號誌 2人傷重不治 10:582021/05/12 社會 社會熱門新聞 萬華鴻達茶藝館「妹子坐一排」泡什麼茶？老司機秒懂憂疫情害老人團滅 - 社會 一個月又存又領551萬元 桃園警說不出錢哪來下場好慘 - 社會 淡水女帶貓硬闖健身房遭攔 竟脫光衣毆打教練下場曝光 - 社會 3名陪酒小姐PK骰子輸到脫光任客摸 下場慘兮兮 - 社會 不顧孩子睡隔壁 慾望妻趁夫出差帶小王回家狂戰35回 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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