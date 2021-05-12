北市信義區莊敬路12日下午傳出機車起火意外，火勢在10分鐘左右即迅速被撲滅，共造成8輛重機車毀損，無人傷亡。

信義分局案發時立即拉設封鎖線、管制疏導交通，鑑識人員也到場協助消防局實施火調及勘採。

警方初步勘查，案發時現場並無人員逗留徘徊，疑為機車老舊漏油，天氣炎熱自燃起火。除步排除人為縱火因素。後續將待消防局火調科調查確認。

(中時 )