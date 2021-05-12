國內疫情一旦提升到三級，學校是否停課及會考是否如期舉行？教育部主秘廖興國今天表示，疫情若轉到三級，許多社區一旦被管制進行圍堵，區域內的學校會停課改為遠距教學，區域內考場則會緊急轉移到其他考場去。

廖興國說，學校在6月8日前舉行教學活動或畢業典禮，若不能達到室內100人或室外500人以下的防疫標準，則建議停辦或延期。同時，教育部也會發文轉知各學校，即日起進入校園都要量體溫，並定期進行校園消毒及維持教學場域的通風。

國內疫情升溫，有可能提升到三級，屆時本周六、日的國中教育會考是否如期舉行？同時，學校是否該停課因應？

廖興國表示，疫情提升到三級，代表某個社區疫情緊張，一旦指揮中心對這個區域進行圍堵，那社區內的學校可能面臨停課，屆時會啟動遠距教學，讓學生學習不中斷。

至於國中會考遇到疫情提升為三級，那被圍堵社區內的考場將無法正常舉行考試，教育部已有所規畫，會找附近考場來替代。屆時，教育部也會啟動接駁機制，將考生送到新的考場來應試。

廖興國說，被匡列為居家檢疫、隔離及核酸檢測對象者，不能參加國中教育會考，他們可以改參加5月29日、30日的補考，不影響他們的升學權益。

(中時 )