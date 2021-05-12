桃園市大園區一名30歲陳姓越南籍男子，11日晚間外出時不慎遺失太太送給他的金項鍊，陳男著急不已前往派出所報案，警方循著陳男的活動軌跡調閱相關監視器，查出金項鍊可能掉在竹圍福元宮，隨即於12日上午陪同陳男前往廟宇服務中心詢問，果然順利找到遺失的金項鍊，令陳男相當感激。

警方指出，陳男於11日23時許神情慌張走進大園分局三菓派出所，報稱遺失一條金項鍊，但因陳男講話帶有口音，加上太過著急無法順利表達，員警見狀先安撫他的情緒，耐心與其溝通。

陳男表示，該條金項鍊是他太太去年送給他的生日禮物，價值新台幣10萬元，他非常珍惜幾乎隨身配戴，但晚間聚餐結束回家後，發現金項鍊竟不翼而飛，他努力回想卻始終不記得是何時遺失，只能拜託警方幫忙協尋。

員警依據陳男提供的動向，調閱相關店家及路口監視器，逐一比對過濾畫面，研判項鍊可能是在陳男至竹圍福元宮參拜時不慎掉落，員警遂於12日上午陪同陳男前往廟宇服務中心詢問，果然於服務台尋獲該條項鍊，陳男見到愛妻送的項鍊失而復得，激動地眼泛淚光，頻頻向員警道謝，大讚台灣警察的高效率。

(中時 )