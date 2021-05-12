左起依序為南投狀元林均翰、陳潁、周彥廷和葉怡秀，分別錄取台大電機、牙醫、大氣科學、日文系!4人均從從小一起就讀普台。

普台高中校長林秋惠(左二)與陳潁(右二)、周彥廷(右一)和葉怡秀(左一)開心合影。

今年繁星推薦及個人申請，普台高中多人錄取台大系所，以及清大、陽明交大、成大、政大等學校，表現亮眼！南投狀元林均翰錄取台大電機系，陳潁錄取台大牙醫系，周彥廷錄取台大大氣系，葉怡秀錄取台大日文系，4人均從小一起就讀普台，亮麗成果展現普台12年一貫優質的全人教育。

錄取台大電機系的均翰自小學科表現出眾，不僅數理強，語文能力亦佳，也是各項競賽常勝軍，除了曾錄取台大、清大高中物理科學人才培育計畫，奪得「高中數理及資訊學科能力競賽」化學科中投區複賽第六名並晉級全國決賽之外，也曾參加全國國語文競賽字音字形決賽榮獲特優、榮獲南投縣英語文競賽作文比賽第二名，並通過法語B1、日語N5檢定，在普台培養出優秀的外語能力。

錄取台大牙醫系的陳潁極具語言天賦，已通過日語最高級N1國家級檢定，熱愛日文的他於2018年赴日留學一年，期間參加「岡山地區外國人演講比賽」，榮獲優勝賞。陳潁表示因為留學的所見所聞，讓他有了更明確的目標。未來想回到南投這塊孕育他成長的土地，在行醫服務偏鄉之餘，也希望透過教育傳達正確的醫藥觀念。

錄取台大大氣系的彥廷去年參加「高中數理及資訊學科能力競賽」地球科學科全國決賽，勇奪二等獎！直接取得「2021國際地球科學奧林匹亞選拔研習營」參加資格。彥廷自小便展現對地球科學的濃厚興趣，從小學到國中一路持續著對地球的探索熱情，廣泛涉略大氣、地質、天文、海洋相關知識，上高中後更加確定自己的志向，積極參加大氣營，增進對大氣科學的了解，未來希望能進入中央氣象局或民航局等機關服務。

錄取台大日文系的怡秀，從國三起就有自己的一套讀書方法，平時建立架構式筆記，考前複習便能事半功倍、快速有效率地掌握重點。除了學科表現優異之外，怡秀也熱衷多元學習，小四開始學習古箏，長達8年的琴藝薰陶培養她冷靜沉穩的特質；高中加入志工服務的行列，學習老人照護、關懷年長者，收穫滿滿助人之樂。喜愛日文的怡秀曾參加學校所舉辦的普台之翼-日本教育旅行，她說能實地浸淫在全日語的環境中，不僅豐富了文化視野，也蓄積與國際接軌的能力與格局。

普台高中校長林秋惠表示，今年國外升學成果同樣亮眼，有27位學生全數進入世界前50大知名學府，8位錄取全美排名前30大學，2位錄取世界頂尖藝術學校。普台12年一貫全人教育從小以「品格教育」、「跨領域學習」及「五語教學」課程，培養學生多元能力，扎實學力讓孩子擁有一把打開世界大門的金鑰匙，成就未來不可取代的優勢能力。

(中時新聞網)