經濟部11日公布離岸風力發電第三階段區塊開發選商規劃草案，上緯新能源股份有限公司（SRE）12日表示，美中不足之處為場址規劃備查辦法、以及台電可併網容量至今猶未公告，恐影響環境評估審查與系統衝擊審查等兩項作業之啟動，壓縮開發商取得選商准考證時程，因此盼能於五月底如期公布，讓業者能夠按部就班開展備標相關前置作業程序，以便及時叩關，順利搭上國家綠能建設之高速列車。

上緯新能源表示，政府揭露攸關第三階段風場分配之遴選辦法，並將第一期總併網容量從原本的5GW大幅提升到9GW，讓有意願角逐者得以在明確合理的遊戲規則、公平開放的競爭環境下，有節奏地進行各項準備工作；而身為國內可再生能源標竿開發商，接下來將全力衝刺2022年中之選商作業，並藉由「Formosa 4」系列案場之開發，積極配合國家政策落實國產化，培養本地人才與技術，推動台灣及早踏上能源自主與產業轉型雙贏之永續道路，提前為日後能源開發技術輸出做好準備。

另一方面，針對離岸風力發電供應鏈國產化，上緯新能源重申全力支持。這意味著在動能充沛的全球可再生能源市場裡，台灣風電產業的人才孕育和產業建置，將有機會遇上前所未見的歷史性契機。過去數年來，上緯新能源持續以在地離岸風力發電領頭羊的角度，思索國家發展綠能產業的最佳模式，認為唯有透過擴大本土廠商參與，藉由投入次世代技術，深耕產業聚落，協助創造就業機會，才能就此站穩腳跟，擘劃出真正具有競爭力和續航力的經濟生態圈；而國內供應鏈的成熟，亦代表未來將可從台灣直接供貨，有效降低本地離岸風場建置成本，更可作為練兵平台，於日後將離岸風電開發經驗與技術，進一步拓展到東北亞與東南亞市場，讓台灣成為亞太離岸風電技術研發與生產中心，讓綠能發展與經濟成長接軌國際潮流，成為下一個帶動增長的引擎。

上緯新能源執行長林雍堯指出，歷經規劃、建置並承擔運維的海洋風場（Formosa 1）、以及建置中的海能風場（Formosa 2），我們已建構出適合本地環境與產業生態的開發模式。隨著第三階段區塊開發選商規劃草案出爐，清楚立法讓業者猶如吃下定心丸，上緯新能源準備好了，不但不會在競賽中缺席，全新案場『海豐、海碩、海盛（Formosa 4）』系列更開國內先河，納入具前瞻性的浮動式技術，該案場於日前完成環評調查與地質探勘，已展開風場設計與採購程序，亦與國內廠商與工程公司合作新技術之開發、技術移轉與國產化方案，正全力朝選商邁進。

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