基隆市一名年約50多歲女性，出現呼吸困難、腹痛等症狀，消防局11日早上接獲通報，將婦人送往醫院救治，其中2名消防員目前隔離中，市長林右昌下午舉行應變會議時表示，該分隊其餘隊員目前正常勤休，救護由其他分隊支援，其餘業務照常。

據了解，消防局昨早接獲婦人通報，指自己身體不適，有2名消防員前往協助送醫，未料，婦人就醫採集後確診，但2名消防員當時並未穿防護衣，而該分隊總計約有20名消防員，外界憂心會造成防疫破口。

對此，林右昌說，目前載送病患的2位消防員已由指揮中心匡列並進行隔離，其餘隊員目前都是正常勤休，並以最高防疫管理為原則，若分隊轄區有救護狀況，先由周邊分隊支援，但有其他勤務仍照常。

林右昌強調，消防員出勤都依照中央防疫指引SOP，這2名消防員是接觸者被匡列，但不代表防疫上有問題，他認為，就算未穿隔離衣還是有相關防護動作，而疫情至今已經一年多，消防局都以最高標準因應疫情。

(中時 )