萬華茶室傳2小姐確診 龍山寺周邊緊急大消毒

新冠肺炎疫情升溫，北市新增的2確診皆在萬華茶室，為案1220六十多歲女性、及案1221五十多歲女性，工作地點分別位在萬華三水街「鴻達茶藝館」及西園路1段「楓香清茶館」，北市環保局今下午緊急派員到萬華龍山寺等地全面消毒。

環保局局長劉銘龍表示，目前有2個茶室有確診案例，北市今早接獲通報，在三水街、西園路一段等處完成第一次清消，今下午動員消毒班12班，共60名隊員，針對萬華區域進行擴大噴消。

劉銘龍指出，在萬華區域以西門町為核心進行噴消，包括龍山寺周邊、西園路一段、艋舺公園、剝皮寮、萬華車站與三水市場等，還有較多社區的南萬華、環南果菜市場，也會進行噴消，希望今能夠把萬華防疫大消毒執行完畢。

劉銘龍強調，在清消過程中，也會針對部分區域加強性噴消，包括指揮中心公布的足跡，都會進行全面性消毒，呼籲市民不必恐慌，針對公共區域會做好消毒防疫工作。

(中時 )