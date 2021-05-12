尼泊爾聖母峰大本營近期出現新冠疫情，多名登山者確診新冠。據《澎湃新聞》報導，尼泊爾珠峰大本營首位新冠肺炎確診登山者厄蘭德·內斯表示，他前往尼泊爾做了和核酸檢測，結果為陰性，抵達尼泊爾後，他與團隊又都再做了一次檢測，結果也均為陰性。在開始登山後，身體出現乏力的情況，起初以為是高山症，但當領隊問他「會不會頭痛」，他連續幾天都回答「不會」，當時領隊很困惑，因為高山症初期是會導致頭痛的，沒想到是因為感染新冠，他認爲自己是在南崎巴札或法克定被感染的。

厄蘭德·內斯表示，他3月31日從挪威出發，出發前做了和核酸檢測，結果為陰性，4月1日抵達尼泊爾昆布地區後，他與登山團隊又再做了一次檢測，結果也均為陰性。

厄蘭德·內斯與團隊在尼泊爾首都加德滿都的酒店待了3天後，乘飛機前往山中的盧卡拉機場，便開始前往尼泊爾珠峰大本營的行程。厄蘭德·內斯說，為了這次攀登他準備了近三年，原在前一年就該登山，但去年因為疫情，尼泊爾邊境封鎖，才延至今年。他出發前研究了尼泊爾、加德滿都的新冠肺炎感染率，認為加德滿都的新冠肺炎感染率很低，所以就按原計畫登山。

厄蘭德·內斯說，4月10日在登山時，他感到虛弱無力，但認為應與平常登山時的狀況一樣，當時血氧飽和度也非常低，僅70左右。

4月11日，也就是抵達尼泊爾珠峰大本營前的最後一個晚上，血氧飽和度72左右，當時位在海拔5560公尺位置，他感到身體不舒服，無力、虛弱、腹瀉，但他並沒有想到自己會感染新冠肺炎，只覺得可能自己水喝得太少了，產生了高山症的症狀，但當領隊問他「會不會頭痛」，他連續幾天都回答「不會」，當時領隊很困惑，因為高山症初期是會導致頭痛的，沒想到是因為感染新冠，他認爲自己是在南崎巴札或法克定被感染的。厄蘭德·內斯說，他認為勤洗手、戴口罩很重要，但也坦承，在登山時不太可能戴口罩，因為會導致呼吸困難。

(中時 )