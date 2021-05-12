從事泊車小弟的郭姓男子，今年1月底聽聞女友遭鄒姓男客性侵，憤而持開山刀追討20萬遮羞費，並將人押往寺廟恐嚇，要求拿出20萬，若不從將對他不利，逼迫鄒男提領1萬元，鄒則以返家取款為由逃脫並報警，士林地檢署依強盜罪，起訴郭、陳男2人。

郭男的女友從事傳播妹陪酒，今年1月間疑遭性侵，他得知後找陳姓友人各持1把開山刀，今年2月4日在新北市淡水一處便利商店埋伏，凌晨見郭男獨自步出，先噴辣椒水，再作勢砍殺，威脅若不一起離去將對其不利。

郭提出20萬賠償金，陳則在旁幫腔作勢，並要求以脖子上金項鍊做為擔保，還作勢砍殺，鄒先答應並從便利商店提領1萬元，假借忘記網路銀行轉帳密碼回家取款，趁著進入家門後，趕緊打電話報案，警方當天晚上持拘票，在三重等處逮捕2人，。

檢察官認定，兩人使用辣椒水、開山刀逼迫被害人交1萬元，已屬強盜行為，並依法提起公訴。

(中時 )