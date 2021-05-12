2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌。（陳筱琳攝）

2021是自行車旅遊年，為推廣在地觀光並帶動自行車產業的發展，吸引更多遊客參與自行車旅遊活動，交通部觀光局雲嘉南濱海國家風景區管理處舉辦「2021極點慢旅-極西點國聖港燈塔暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」，嚴選3大經典路線，邀請民眾一起體驗各地風光。

3條路線分別是7月18日率先登場的「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」、8月29日的「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」，以及9月25日的「極點慢旅-極西點國聖港燈塔自行車騎遊活動」，雲嘉南管理處今天舉辦宣傳記者會，現場特別準備象徵「2021-愛你而已（諧音）」的「施華洛世奇千萬水晶單車」，並由交通部觀光局副局長林信任、雲嘉南管理處處長徐振能、嘉義縣文化觀光局局長許有仁、雲林縣政府文化觀光處科長蔣明新、台南市政府觀光旅遊局技正唐呈瑞等與會貴賓共同揭幕，宣告今年「2021極點慢旅-極西點暨雲嘉南濱海經典小鎮自行車慢遊活動」正式揭開序幕。

交通部觀光局副局長林信任表示，3條經典路線各有特色，「浪漫雙教堂自行車慢遊活動」可以感受白色雲嘉南景點中最浪漫的幸福氛圍，「雲林濱海小鎮自行車慢遊活動」能體會討海人的日常，四湖黑森林自行車道路段，更讓參與者彷彿身歷德國黑森林的悠然之中，「極西點國聖港燈塔自行車夕陽騎遊活動」宛如台版撒哈拉沙，活動現場還有小騎士交通安全營（兒童考駕照），騎完後可以順道大啖新鮮美味在地海產，親子同樂享受自行車旅遊樂趣。

活動從今天起開始報名，每場活動各有領騎嘉賓小禎（胡盈禎）、佩甄、小嫻(黃瑜嫻)與騎士們互動外，活動現場還結合觀光圈在地美食與農特產品市集，報名更贈送物超所值的「Light up Taiwan」獨家設計款「喔熊單車小帽」，連續報名參加3場活動者，還可收集到雲嘉南3面專屬獎牌。

雲嘉南管理處處長徐振能表示，儘管近來新冠肺炎疫情嚴峻，國內民眾除了提高警覺，也應多到戶外大自然運動，鍛鍊健康身心才能更有效抵抗病毒，此次嚴選的3大經典路線活動，也會遵守政府相關防疫措施，即室外限制500人進行，由於當地幅員遼闊、空氣流通良好，相信不會形成太大問題。

(中時 )