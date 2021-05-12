部分遊藝場已落實量體溫和實聯制等防疫措施。（呂妍庭攝）

部分遊藝場已落實量體溫、實聯制、社交距離等防疫措施。（呂妍庭攝）

部分遊藝場已落實量體溫、實聯制、社交距離等防疫措施。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今起連續3天，針對市區71家電子遊藝場業加強宣導，要求業者落實相關防疫措施。（呂妍庭攝）

嘉義市政府今起連續3天，針對市區71家電子遊藝場業加強宣導，要求業者落實相關防疫措施。（呂妍庭攝）

因應國內出現感染源不明的本土案例，嘉義市政府今起連續3天，針對市區71家電子遊藝場業加強宣導，要求業者落實相關防疫措施，由於宜蘭羅東「銀河百家樂遊藝場」群聚事件已造成8人確診，不少遊藝場員工私下坦言「我也會怕」。

市府建設處長田長沛指出，市府檢視業者防疫作為，電子遊藝場加強宣導要點包含佩戴口罩、量測體溫、做好機台、環境消毒清潔、內部空調運作清潔等，現場若發現業者有不符規定者，將隨時糾正、輔導，而上周市府也發文給八大行業場所，請業者遵守防疫規範，並加強不定期稽查動作。

今建設處會同衛生局、嘉市警局等相關單位對遊藝場業加強宣導，特別提醒業者需施行「實聯制」，並建議隔開座位、採取梅花座或保持社交距離等，員工與消費者做好體溫監測。

面對記者詢問，遊藝場員工說傳出遊藝場群聚感染後，大家心驚驚，畢竟遊藝場都是密閉式空間，且顧客曾接觸過什麼人、去過什麼地方無法掌握，只能做好自我防護，口罩戴好戴滿，勤洗手、消毒。

(中時 )