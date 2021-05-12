影片曝光 警狂虧「高雄版楊冪」玩猜年齡 最輸要請吃消夜（警方提供）

高雄市警局新興分局前金分駐所員警自拍影片流出，影片中巡佐與1名來報案激似大陸藝人「楊冪」的女民眾，嘻笑玩起猜年齡的遊戲，事後4名巡佐遭記過調職，所長與副所長連坐處分；而該女民眾得知後回應，「難道要員警冷冰冰？熱情哪裡有錯，這樣真的很不合理，就是被渲染成太負面了」，直言超級傻眼。

據悉，該影片發生於4月27日晚間，一名激似知名藝人楊冪的女子前往前金分駐所報案並於值班台旁的休息區聊天，與劉員等4人玩起「猜年齡」的遊戲，談話中，一群人在女民眾同意下拍下遊戲過程，約好以500元為賭注，猜測最不相近者要請吃消夜與點心，最後黃員還將警用筆電交給報案人輸入身分證揭曉年齡，女子真實年齡曝光後，劉員還興奮地說，「巡佐不是幹假的」，事件遭同仁檢舉後，全案才曝光。

經市警局調查後，向影片中出現的4名員警記過調職，前金分駐所所長、副所長也受連坐處分慘吃申誡，新興分局長亦自請處分。

據ETtoday報導，該女報案人事後得知警察被罰，傻眼地表示，當時警察們很熱情地幫她尋找皮包，不認為有何不妥，警察們因為需查核身分，才要求她輸入身分證，強調全程她都沒有不悅，「言語上面沒有讓我覺得任何不悅，不覺得這樣開玩笑有這麼嚴重，我非常感謝他們」，對於那些警察的遭遇相當無奈，說「「難道是要員警冷冰冰？熱情哪裡有錯，這樣真的很不合理，就是被渲染成太負面了」。

(中時新聞網)