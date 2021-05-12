3年前以色列裔美籍男子孫武生與外籍友人在台販賣大麻，他懷疑被「黑吃黑」，竟殺死對方並分屍，法院審理時孫武生還怨美國在台協會（AIT）不幫忙，歷審將他判處無期徒刑，他不服提上訴，最高法院駁回定讞。

同案被告班特遭判處12年6月徒刑，何傑生（美籍）、吳宣(我國與美國雙重國籍)，被依幫助傷害罪各處1年6月、6月，得易科罰金之刑，這3人都未上訴最高法院，已判刑確定。

台灣經營刺青工作室的孫武生，與加拿大籍男子顏柏萊是朋友，他因販售大麻，懷疑對方已成警方線民，擔憂對己不利，2018年誘騙顏到新北市永和河濱公園，殺死後分屍。

案發後，孫搭機出境，隔月在菲律賓被當地警方尋獲，刑事局將他押解回台，新北地院依殺人等罪將判他無期徒刑，孫不服提上訴，但台灣高等法院仍判處無期徒刑，上訴後，最高法院駁回確定。

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(中時 )