台股今天盤中驚跌逾1417點，差點失守「萬五」，惟收盤前權值股台積電(2330)、聯發科(2454)等急拉，跌幅縮小，但收盤仍失守「萬六」大關，下跌680.76點，史上第二大跌點，並且再爆7727.72億元新巨量。不過今日外資(不含外資自營商)賣超121億元，低於市場預期。新台幣匯價下午盤由貶轉升，午盤的「28」字頭不復見。台北外匯經紀公司今收盤價27.955元，貶值0.3分，成交量12.95億美元。

保德信高成長基金經理人葉獻文指出，由於台股今年以來漲幅一度高達近兩成，大漲後對利空反應敏感，加上當沖、融資比例過高，近期當沖成交金額持續佔整體成交量能逾4成之多，在籌碼面凌亂影響下，當利空訊息出現時，即造成盤中走勢震盪加劇，也反映在這兩天台股表現，投資市場心理層面所引發的恐慌性賣壓大於基本面利多。

葉獻文認為，未來台股操作難度大增，由於盤勢需靠之前的領跌股止穩，配合傳產股當沖熱度降溫，投資人不妨以修正後且具基本面的科技股為主，待籌碼沉澱完畢後再視資金是否輪轉至傳產族群，重啟台股基本面良好的多方走勢。

至於新台幣匯價，在外資今天賣超未進一步擴大下，未來仍視台灣疫情的控制程度，疫情若再升溫，則「27」字頭難守！

(時報資訊)